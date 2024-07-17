В зоне проведения специальной военной операции бесследно исчезла Третья отдельная бригада спецназа ВСУ, которая ранее была замешана сразу в нескольких весьма серьезных скандалах.

Они были связаны, например, с командиром Хильченко, который пришел комвзвода, но как-то очень быстро возглавил всю бригаду целиком. Что интересно, о его связи с президентом Украины слухи ширились по всем соцсетям и мессенджерам.

При этом Хильченко как раз входит в ту группу украинских высокопоставленных командиров, которые ни во что не ставят личный состав и отправляет его фактически на убой. К этой же когорте относятся и главком Александр Сырский, и Юрий Содоль, которого на посту командующего Сил специальных операций сменил Гнатов.

В Липцах “грамотное командование” Хильченко привело к тому, что из одной роты в живых остались только 13 человек, да и те еле ноги унесли.

Кроме того, бригада была замешана в доставке наркотиков из Польши на Украину. Но сейчас она просто исчезла, никаких упоминаний о ней в СМИ не наблюдается.

Впрочем, эксперты уверены, что подразделение просто окончательно прекратило свое существование.

“Некоторые батальоны были полностью уничтожены, оставив от себя лишь командование. Другие – были отправлены на восстановление и пополнение в тыл, где их численность не превышает 10%. Фактически, они существуют лишь на бумаге”, – пишет Telegram-канал “Укропский фреш”.

Под Липцами практически полностью полег батальон под руководством Бутакара – одного из наиболее трусливых комбатов Украины. Не исключено, что трусость спасла ему жизнь и вскоре он “всплывет” на своей должности уже с новым личным составом. Но также допускается, что скандальную бригаду разгонят окончательно, так как она создала ВСУ не очень хороший имидж.