Жительница Перми, которая оставила чемодан с телом мертвого ребенка на контейнерной площадке для мусора, дважды возвращалась туда. Об этом сообщил следователь СК Павел Сатюков.

Со слов таксиста, который возил женщину, он пояснил, что в первый раз женщина не сумела сориентироваться и найти ту площадку, на которой бросила чемодан. Позже она увидела нужные контейнеры из окна автомобиля, но не стала просить остановиться, так как на месте уже работали росгвардейцы.

Следователь рассказал о дневниках пермячки и отметил, что она не считала убийство своего сына преступлением. Он был ее частью, между ними наблюдалась психопатическая привязанность. Поэтому женщина расценивала его убийство как часть суицида. Она намеревалась позже покончить с собой сама, однако не сумела.

Напомним, женщина убила 9-летнего сына и выбросила его тело на мусорку в чемодане. После этого она пряталась на чердаке одного из домов, где ранее располагался ее офис. Пермячка заявляет, что была должна много денег и не имела представления, как их вернуть.