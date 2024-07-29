Ирландская актриса американского происхождения Сирша Ронан вышла замуж за своего возлюбленного – актера Джека Лаудена, звезду сериала «Война и мир». Такую информацию передает издание Irish Independent.

30-летняя знаменитость тайно обвенчалась со своим избранником в Эдинбурге. Церемония бракосочетания была закрытой. На ней присутствовали только самые близкие родственники и друзья влюбленных.

Сирша Ронан и Джек Лауден познакомились в 2018 году. Актеры встретились на съемочной площадке фильма «Две королевы». Сирша воплотила на экране образ Марии Стюарт, а Джек сыграл роль мужа королевы – Лорда Дарнли. Именно во время съемок между актерами завязались отношения.

В 2020 году стало известно, что пара приобрела общий дом. Влюбленные живут на севере Лондона. У них есть домашний любимец – терьер Фрэн.

Предложение руки и сердца от любимого актриса получила еще в прошлом году. В социальных сетях Джека Лаундена появился снимок, на котором Сирша была запечатлена с помолвочным кольцом с бриллиантом.