Когда все имеющиеся способы избавиться от неудобного конкурента заканчиваются, в дело вступает “старый добрый Ли Харви Освальд”, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Так она прокомментировала покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании.

“Наблюдать за Америкой – как смотреть сериал, где у сценаристов давно иссякла фантазия и они повторяются из серии в серию, но ты уже привык к героям, как к домашним тапочкам, и продолжаешь смотреть”, – добавила Симоньян.

Напомним, Ли Харви Освальд в 1963 году совершил покушение на 35-го американского президента Джона Кеннеди, которое оказалось успешным. Глава государства был убит. Освальда застрелили спустя два дня.

В Пенсильвании на митинге во время выступления Дональда Трампа неизвестный открыл стрельбу. В результате кандидат в президенты получил ранение, пулей ему задело ухо. Нападавший нейтрализован сотрудниками Секретной службы, известно еще об одном погибшем и двух тяжело раненых.