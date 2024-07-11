Представители Швеции и Финляндии не будут присутствовать на министерских встречах Евросоюза, проходящие в Венгрии, из-за визита премьер-министра Виктора Орбана в Москву. Об этом со ссылкой на собственные источники в своем материале сообщает издание Helsingin Sanomat.

Автор статьи отмечает, что решение о бойкоте было принято 10-го июля премьер-министрами Швеции и Финляндии Ульфом Кристерссоном и Петтери Орпо. Две скандинавские страны не будут направлять своих министров в Будапешт, когда там будут проходить встречи ЕС в рамках председательства Венгрии в Европейском совете.

Бойкот продлиться до конца июля, а затем Финляндия и Швеция пересмотрят свое решение исходя из «возможных действий венгерской стороны». Таким образом Хельсинки и Стокгольм пропустят четыре министерские встречи, запланированные на июль. Финских и шведских представителей не будет на встречах министров окружающей среды, министров энергетики, министров юстиции, а также министров занятости и социальных вопросов.