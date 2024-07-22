В ночь на 22 июля над Туапсе прогремела серия взрывов. Телеграм-канал Shot высказал предположение, что дроны ВСУ пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

По предварительной информации, беспилотники над Туапсе в Краснодарском крае сбивали средства противовоздушной обороны.

Подробностей от официальных источников пока нет, но местные жители сообщили о пяти сильных взрывах неподалеку от нефтебазы. “Московский комсомолец” отмечает, что ПВО сбила все вражеские дроны.

Напомним, Киев регулярно атакует российскую территорию беспилотными аппаратами, которые способны преодолевать 1000 и более километров. Кроме того, в распоряжении ВСУ имеются американские ракеты ATACMS с дальностью до 300 км.