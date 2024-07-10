Украина готовила очередную “пиар-диверсию” в Мурманске, намереваясь уничтожить тяжелый авианосец “Адмирал Кузнецов”, находящийся на ремонте. Глава правления организации “Офицеры России” Роман Шкурлатов рассказал, почему противник выбрал именно этот корабль и как ФСБ удалось предотвратить теракт.

“ГУР и его руководитель, террорист Буданов*, склонны к эпатажу, пиару, ярким каким-то информационным диверсиям. И цели они выбирают во многом исходя именно из их пиар-ценности, а не из военной целесообразности, – говорит подполковник Шкурлатов. – Во многом именно поэтому авианесущий крейсер «Кузнецов» стал потенциальной целью для вербовщиков главного управления разведки Украины. Цель во многом знаковая”, – приводит слова Шкурлатова “МК”.

По словам Шкурлатова, все дело в том, что “Адмирал Кузнецов” является единственным кораблем своего класса, который вполне может находиться в Черном море. Он формально не относится к авианосцам, которые туда не допускают согласно Конвенции Монтрё.

Даже если Турция не пропустила бы крейсер в Черное море, чисто теоретически он имеет возможность заходить туда и именно это делает российский корабль знаковой целью для Украины.

Однако военная контрразведка отлично сработала и не позволила врагу совершить теракт на авианосце. Этим она еще раз подтвердила свой профессионализм, заявил Шкурлатов.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга