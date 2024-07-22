Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прокомментировал заявление президента Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки. Он шутливо заявил, что американский лидер принял такое решение после выступления исполнителя у посольства Соединенных Штатов.

“Родные, мы спели “Я РУССКИЙ” в посольстве США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!”, – написал в своем Телеграм-канале артист.

Концерт-митинг Дронова проходил у американского посольства в знак протеста против блокировки пользователей из России на видеохостинге YouTube. Помимо композиции “Я Русский” артист исполнял и другие песни. В том числе и иных групп и исполнителей.

Байден заявил, что сосредоточится на исполнении своих обязанностей президента США до конца срока, однако баллотироваться на второй срок не станет. Он высказал поддержку Камале Харис, которая намерена добиться выдвижения от Демократической партии.