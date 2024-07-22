Сержант Иван Ерощенков из Приамурья сбил украинский дрон “Баба Яга” из стрелкового оружия. Гексакоптер рухнул на мины и взорвался.

Боец общевойсковой армии Восточного военного округа, постоянным местом дислокации которой является Амурская область, выполнял боевую задачу в зоне специальной военной операции. Он осуществлял воздушную разведку, когда услышал характерный звук приближающейся “Бабы Яги”.

Боец сообщил об атаке дрона в командный пункт, а затем прицелился и выстрелил по гексакоптеру. Тот упал, не долетев до места назначения.

Сержант своим точным выстрелом не только уничтожил опасный вражеский дрон, но еще и спас жизни своих сослуживцев. “Баба Яга” не успела сбросить мины на позиции ВС РФ, они взорвались вместе с гексакоптером.