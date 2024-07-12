Отправка на Украину истребителей F-16 является очередной попыткой запугать Россию, однако Запад уже должен понять, что это плохой медиаплан. Такое заявление сделал сенатор Совфеда Игорь Кастюкевич.

Он напомнил, что раньше Запад точно так же громогласно пугал РФ отправкой в Киев РСЗО HIMARS, ракет Storm Shadow и ATACMS.

“Все стараются запугать, видимо. Но не выходит. Любые поставки любого вооружения не принесут желаемых результатов украинской армии. Потому что, во-первых, у России более чем достаточно вооружения для того, чтобы все это сбивать. А во-вторых, враг уже давно не понимает, за что воюет. В отличие от наших парней”, – цитирует сенатора ТАСС.

Кастюкевич отметил, что западная техника обречена на уничтожение. Воздушное пространство России никогда не станет полигоном для боевых действий для любого противника, однако будет для него местом гибели для него.