Успешно завершить специальную военную операцию на территории Украины можно только благодаря эффективным действиям российской армии на фронте. Никакие «волшебные схемы» или договоренности с Вашингтоно и Брюсселем не приблизят победу в зоне СВО. Об этом своем Телеграм-канале написал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«… в борьбе с киевским режимом мы должны полагаться прежде всего на себя самих. Успех Специальной военной операции ни в коей мере не может быть достигнут за счёт неких волшебных схем или решений Вашингтона и Брюсселя», – заявил российский сенатор.

По его словам, в настоящий момент Вооруженные силы Российской Федерации ведут тяжелейшие бои для обеспечения стратегической безопасности страны. При этом только эффективные действия власти и армии могут приблизить день Победы в специальной военной операции.

Сенатор отметил, что заявление Майка Помпео в Wall Street Journal о возможной программе ленд-лиза для Украины на сумму в 500 миллиардов долларов в случае избрания президентом США Дональда Трампа является частью избирательной программы. Однако не стоит забывать, что в будущем громкие тезисы могут реализоваться.