Супруги из Екатеринбурга рассказали о путешествии в Турцию на автомобиле. Они отметили, что когда началась пандемия коронавируса, стали практиковать именно такие поездки, благо дети хорошо переносят дорогу

Жилье в Турции они забронировали с помощью знакомого заранее. Это позволило сэкономить на проживании, которое на четверых обошлось в 330 долларов (примерно 29 тысяч рублей) за 33 дня отпуска.

В общем же екатеринбуржцы потратили 330 тысяч рублей, то есть по 10 тыс. рублей в день. Это сопоставимо со стоимостью перелета в Турцию и обратно, а также с проживанием в отеле на протяжении 10 дней.

На автомобиле россияне преодолели расстояние в 11 тысяч километров. Они выехали из Екатеринбурга в Самару, затем через Волгоград и Владикавказ добрались до границы с Грузией и уже оттуда попали в Турцию. Кроме того, семейство попутешествовало по всем популярным курортам страны.