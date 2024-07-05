ВС Украины осознанно наносят удары по мирному населению и гражданским объектам американскими ракетами ATACMS. Их цель – запугать людей, заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны генерал-лейтенант Андрей Семенов.

ATACMS, по его словам – это оперативно-тактические боезаряды. Они летят по сложной баллистической траектории и совершают противоракетный маневр при заходе на цель. Скорость ракет превышает 3000 километров в час.

При этом они могут оснащаться кассетной боевой частью для увеличения площади поражения и нанесения максимального ущерба. Именно такие ракеты враг задействовал для удара по Севастополю 23 июня.

Запуск ракет ATACMS осуществляется реактивными системами залпового огня HIMARS и M270 MLRS американского производства.