Американская певица наслаждается своим общением с возлюбленным, американским музыкантом и продюсером Бенни Бланко, несмотря на многочисленный хэйт, что вылился на нее из-за новых любовных отношений. Многие поклонники певицы не приняли ее выбор и всячески высказали свое негативное отношение к Бенни Бланко. Некоторые фанаты Селены и вовсе решили отписаться от аккаунта артистки из-за ее романа с продюсером.

Артистка проводит время с Бенни и с их совместными друзьями. Портал DeuxMoi опубликовал новые снимки с недавнего отдыха пары в Малибу. Часть комментаторов, как обычно, раскритиковали Бенни, но другие решили поддержать Селену. Среди положительных комментариев были слова поддержки от поклонников певицы и пожелания ей счастья с новым возлюбленным.

«Я многого не знаю о нем, но выглядит она очень счастливой», «Надеюсь, она нашла свое «навсегда» с ним», – написали комментаторы.

Селена Гомес подтвердила свой роман с Бенни Бланко в конце минувшего года. Когда именно между ними завязались близкие отношения – не извсетно, ведь молодые люди знакомы уже довольно давно. В 2021 году Бенни и Селена вместе работали над синглом певицы I Can’t Get Enough.