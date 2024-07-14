На прилавках крупнейшей в КНР платформы электронной коммерции Taobao уже появилась возможность приобрести футболки с кадрами момента покушения на кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Об этом в своем материале сообщает китайское издание South China Morning Post.

По словам продавца одного из онлайн-магазинов Ли Цзиньвэйя, после появления в продаже футболок с фотографией Дональда Трампа, сделанной сразу же после покушения на его жизнь в Пенсильвании, магазин получил более двух тысяч заказов. Девушка также отметила, что большая часть сувениров, связанных с предвыборной кампанией в США, в Китае – это товары с изображением Трампа.

По ее словам, кандидат от республиканской партии Дональд Трамп пользуется большей популярностью в Китае, чем Джозеф Байден. Также она подчеркнула, что у Трампа намного больше шансов одержать победу в предвыборной гонке и стать следующим американским президентом.