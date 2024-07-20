Мэр города Белгород-Днестровский в Одесской области Виталий Граждан задержан СБУ. В ведомстве рассказали, что глава городской администрации занимался рэкетом, передает РИА Новости.

Мэр вымогал деньги у предпринимателей, а также “мечтал” о собственной турбазе на берегу Черного моря.

Свою мечту глава администрации намеревался исполнить весьма своеобразно – в его распоряжении была целая преступная группировка, которая “отжимала” недвижимость.