Вячеслав Р. из Саратова вместе со своим сослуживцем рисковал собственной жизнью, чтобы восстановить проводные линии связи.

Глава Калининского района города Валерий Лазарев рассказал, что 10 июля противник в ходе артиллерийского обстрела позиций ВС РФ попал по проводам и разорвал связь с соединением.

Вячеслав Р. и его сослуживец сразу же выдвинулись на место вероятного повреждения кабеля. Они добрались туда под интенсивным огнем противника, над ними кружили разведывательные дроны, но бойцам нужно было непременно выполнить боевую задачу.

Они нашли место обрыва и устранили неисправность, благодаря чему связь с батальоном была восстановлена.

Саратовскому бойцу была вручена медаль “За отвагу”, которая стала наградой за самоотверженность и поведение, достойное героя.