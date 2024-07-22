Британское издание The Sun опубликовало историю 21-летней Аби Марр из Дублина, которая с 19 лет работает водителем такси. Девушка рассказала о своей профессии и призвала других женщин не бояться осваивать подобный вид заработка.

Как отметила Аби, она стала водителем такси по рекомендации собственного отца. Сначала она хотела устроится водителем-доставщиком. Однако позже решила стать таксисткой. По словам девушки, сначала ее пугала работа, так как она переживала за собственную безопасность. Но приложения, с которыми у нее сложилось сотрудничество помогли избавиться от подобных рисков.

Аби подчеркнула, что за годы работы, к счастью, не сталкивалась с негативными ситуациями. Однако забавные случаи в ее практике все же происходили. Девушка вспомнила, как одна из клиенток целый час не выходила из машины после прибытия в пункт назначения. Что касается гендерных стереотипов, то, по словам Марр, она редко сталкивалась с подобным. Но случаи все же были.