Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уход украинской армии с правобережной части региона является неминуемым, так как там будет установлена законная власть. Губернатор напомнил, что согласно конституции РФ, вся территория является неотъемлемой частью России, и данный факт является нерушимым.

«Законная власть России будет восстановлена в Херсоне и на всем правобережье региона, включая Снигиревский и Александровский районы, ранее входившие в Николаевскую область», – подчеркнул Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что Россию «не интересуют хотелки врага», поэтому она сделает все возможное и выпроводит ВСУ с незаконно занятой российской территории.

Херсонская область официально стала российским регионом по результатам проведенного референдума в сентябре 2022 года. Жители региона проголосовали за вступление в состав Российской Федерации. Но киевский режим не признает легитимность волеизъявления народа. На данный момент 75% региона находится под контролем России, а часть, расположенная на правом берегу Днепра, включая областной центр, город Херсон, сейчас оккупирована украинскими войсками.