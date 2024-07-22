Американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России) написал, что Джо Байден за годы своего президентства превратил Соединенные Штаты в “банановую республику”. Поэтому закономерно, что сам он стал первой жертвой государственного переворота.

“Джо Байден превратил Америку в банановую республику. И как подобает банановой республике, его свергли в результате государственного переворота”, – заявил Сакс.

Он также вспомнил старую поговорку: “Что посеешь, то и пожнешь”, отметив, что сложившаяся сейчас ситуация с Байденом является расплатой за уголовное преследование Дональда Трампа.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Действующий глава государства свою кандидатуру снял. Также он намерен продвигать Камалу Харис в качестве кандидата в президенты Соединенных Штатов.