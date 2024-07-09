При большом количестве в России хороших писателей странно и глупо снова возвращаться к набившим оскомину советским сюжетам. Так прокомментировал предложение Минпросвещения снять ремейки 30 советских картин актер Станислав Садальский.

“Это глупость, потому что у нас столько талантливых людей, зачем жевать те же сопли? Уже и без этого телеканалы, включая ТНТ и Первый канал, снимают ремейки «Иронии судьбы», «Золушки» и так далее. Но это ужасно все, это показывает, что культурой у нас управляют недалекие люди”, – заявил актер.

Он также отметил, что раньше снимали фильмы с талантливыми актерами, чтобы заработать деньги. Сегодня же талант вообще не имеет значения, а кино снимают, чтобы “украсть деньги”, причем каким будет результат, никому особо и не важно.

Ранее режиссер Александр Адабашьян заявил, что российскому кино не стоить копировать голливудские сюжеты, нужно обращаться к “советским идеалам” другого порядка.

В Минпросвещения назвали фейком заявления о создании ремейков на советские фильмы. Впрочем, сообщение об этом имеется на сайте Союза кинематографистов РФ.