C 1 июля банковские учреждения перестали выдавать ипотечные кредиты на льготных условиях. Сниженные процентные ставки остаются, однако на них могут претендовать далеко не все.

Так, взять ипотеку по такой ставке могут сотрудники IT-сферы, а также семьи с детьми. Остальных государство поддерживать больше не будет.

Каковы условия ипотеки безо всяких льгот? Главное из них – это уровень дохода. Он должен быть таким, чтобы платежи по кредиту не превышали 50 процентов заработка заемщика. При этом учитываются другие расходы – к примеру, платежи по потребительским или автокредитам.

Если таких затрат нет, то будет достаточно зарабатывать в месяц от 135 до 190 рублей. Разумеется, официально.