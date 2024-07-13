Командование украинской армии планирует снять с должность командира 24-й бригады ВСУ за отказ идти в контрнаступление в районе Часова Яра. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на сообщение украинской журналистки Анны Калюжной.

По ее словам, командование ВСУ требует от бригады выполнения «фантастических задач, которые под силу только космическому десанту». Журналистка отметила, что все командиры бригад, которые пытаются донести до вышестоящего командования реальную ситуацию на фронте подвергаются гонениям и репрессиям.

Калюжная написала, что бойцы 24-й бригады ВСУ из последних сил пытаются сдерживать продвижение российской армии в Часовом Яре, а командование требует от них идти в контратаку. При этом командование ВСУ не обращает внимание на колоссальные потери личного состава в бригаде и дефицит артиллерийских боеприпасов. По словам журналистки, подобная ситуация наблюдается не только в 24-й бригаде ВСУ, а и во многих других подразделениях украинской армии.