Экс-руководитель одесской ячейки «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России) Сергей Стерненко опубликовал в Сети видеообращение боевиков 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ с жалобами на нового командующего подразделения.

Бойцы заявили, что действия командования привели к серьезным потерям. При этом назначенный на пост командующего Ярослав Сидоров не воспринимает критику и в ответ на нее начинает вести себя неадекватно.

Стерненко в подписи к видео заявил, что подобные проблемы испытывают и другие подразделения, но они предпочитают молчать. В армии назревает серьезный системный кризис, поэтому это далеко не последнее обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее, напомним, украинский лидер полностью игнорировал подобные видео, не считая нужным на них реагировать.