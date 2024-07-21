В центре села Песчаное в ЛНР реет российский флаг, рассказал портал “Царьград”.

Авторы публикации ссылаются на журналиста Руслана Осташко. По его словам, российские подразделения стремительно ворвались в Песчаное, расположенное на Сватовско-Купянском направлении.

Бойцы вытеснили противника из населенного пункта и установили триколор в центре. Подробные детали этого успешного наступления не приводятся.

Напомним, Купянское направление является одним из самых сложных для ВСУ. Там российские подразделения продолжают продвигаться вперед. Они находятся у села Синьковка в нескольких километрах от самого Купянска и намереваются продолжать наступать.

Ранее стало известно, что Краснногоровка в ДНР в скором времени может перейти под контроль России.