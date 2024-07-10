Случайно найденная в лесу украинским бойцом 47-й отдельной механизированной бригады ВС Украины российская листовка с инструкцией о безопасной сдаче в плен спасла ему жизнь. Подробности и видео с моментом сдачи в плен были опубликованы в Телеграм-канале «Работайте, братья!».

Боец 47-й ОМБр ВС Украины нашел в лесу российскую листовку с подробной инструкцией, как безопасно сдаться в плен российской армии. Украинский боец связался с российскими военнослужащими группировки «Центр», получив от них координаты места, где его будут ждать. В обозначенном месте украинца встретило несколько бойцов ВС РФ, один из которых вел его по рации, второй наблюдал за его передвижением в тепловизор, а третий контролировал ситуацию с разведывательного дрона.

«Этот случай подчеркивает эффективность психологической работы и тактической подготовки бойцов группировки “Центр”», – подписали опубликованные кадры авторы Телеграм-канала.

Сдавшийся в плен украинский солдат при себе имел автоматическую винтовку М16 производства США, несколько гранат и российскую листовку, которая в итоге спасла ему жизнь.