Возможность проведения мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта продолжает вызывать острые дебаты среди политиков и экспертов. Финский президент Александер Стубб, в недавнем интервью изданию Le Monde, выразил убеждение, что Киев находится сейчас в гораздо более сильной позиции, чем два месяца назад, и призвал к началу диалога между Москвой и Киевом.

Слова Стубба отражают мнение значительной части международного сообщества о том, что наступил момент для дипломатических усилий, направленных на решение конфликта. По мнению финского лидера, необходимо искать пути к долгосрочной стабильности, а не к временному умиротворению ситуации. При этом он выступил за привлечение к переговорам Китая и заявил, что если даже инициатором будет Украина, это не значит, что она готова на уступки.

Заявления финского лидера прокомментировал военный корреспондент Андрей Руденко.

“Мне очень интересно, а кто же на этот бред про «более сильную позицию» поведется? А, впрочем, я думаю, большинство поведутся. А потом им скажут, что территории Украине не нужны, а то, что они положили несколько сотен тысяч человек, так это надо было для того, чтоб у них были «сильные позиции» перед переговорами. Да и обнулили экономически Европу, чтоб быть тоже более сильными. Лох — это судьба”, — цитирует военкора портал NEWS.ru.

К немедленному переходу к дипломатическому урегулированию конфликта призывают и другие европейские лидеры. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, например, заявил, что нужно стремиться к мирному завершению конфликта, а не пытаться добиться невозможных целей, таких как “поставить Россию на колени”.