Завод “Артем” в Киеве попал под удар российских крылатых ракет. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин, ссылаясь на сообщения очевидцев из числа местных жителей.

Одному киевлянину удалось снять видео с прилетом ракет. Речь идет о боезарядах Х-101, причем на кадрах хорошо видно, что они одна за одной попадают точно по промышленному предприятию, работающему на украинский ВПК.

Завод поразили сразу шесть крылатых Х-101, ни одну из них не удалось сбить средствами ПВО. На предприятии “Артем” изготавливаются ракеты класса “воздух-воздух”, поэтому украинская авиация оказалась обезоружена.

Ранее также стало известно, что после атак ВС РФ на Киев в Святошинском и Соломенском районах города вспыхнули пожары. Кроме того, ракета западного комплекса ПВО NASAMS поразила детскую больницу, причем ВСУ теперь пытаются обвинить в этой атаке Россию.