Туристы из Ростова-на-Дону поделились своими впечатлениями об отдыхе в Крыму и в Абхазии. Они сообщили, что при желании можно найти много преимуществ, которые делают путешествие в эти регионы более привлекательным, чем поездка на зарубежные курорты.

Туристка по имени Любовь вместе с дочерью отдыхала в Ялте. У нее остались в основном хорошие впечатления. Высокие цены в центре курорта являются минусом, но всегда можно найти места, где все необходимое продают дешевле.

В целом Ялта очень чистый и благоустроенный город. Единственное, что не понравилось женщине – это большое количество кошек, которые могут создать проблему отдыхающим, страдающим от аллергии.

Также Любовь отметила, что в Ялте квалифицированные медицинские работники. Когда ее дочери потребовалась помощь, ее приняли в травмпункте по полису.

Ксения из Ростова побывала в Абхазии и в целом осталась недовольной отдыхом. Она рассказала, что на поездку туда и обратно было потрачено 16 тысяч рублей. Номер в гостинице и питание обошлись еще в 90 тысяч. При этом минусами являются “скудный” выбор блюд, грязь в местных кафе, разрущающиеся строения.