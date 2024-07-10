Военнослужащий ВС РФ смог скрыться от атаки украинского дрона-камикадзе на электрическом самокате. Соответствующая видеозапись появилась в Телеграм-каналах.

На видео можно рассмотреть, как вражеские беспилотники начали расстреливать российских военнослужащих, находящихся возле сельской дороги в зоне СВО. Украинский дрон преследовал двоих бойцов, сбрасывая на них снаряды.

Но российским солдатам удалось уйти от опасности. Один из них передвигался на электросамокате, а другой бежал рядом вместе со служебной собакой. Видеозапись была сделана украинскими боевиками. Об этом сообщило информационное агентство ANNA News. О дальнейшей судьбе российских бойцов не упоминалось в посте, но будем надеяться, что нашим солдатам удалось спастись.

Российские военнослужащие неоднократно рассказывали, что противник активно пытается атаковать позиции наших войск с помощью беспилотников. Российские силы отвечают ВСУ тем же. Сейчас в зоне СВО ведется настоящая борьба дронов.