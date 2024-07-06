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Telegram-канал WarGonzo рассказал о российском военнослужащем, который в одиночку уничтожил позицию ВСУ, обустроенную в пустующем доме.

Боец 9-й бригады 1-го Армейского корпуса имел при себе только противопехотную мину, когда обнаружил позицию врага. Он заметил, что к дому на боевой машине пехоты Bradley приехали шесть десантников ВСУ. Военнослужащий подождал, пока они зашли в здание, осторожно подкрался поближе, выдернул чеку и забросил мину в окно.

Сразу после этого он бросился бежать, так как взрыв раздался буквально спустя доли секунды. От дома не осталось ничего, взрывом его разнесло на мелкие части вместе с боевиками противника. Сам боец выжил, он отделался контузией.

“Безбашенные гренадёры 9-й бригады 1-го АК продолжают разбирать укрепы ВСУ с помощью противотанковых мин, которые вручную забрасываются прямо на позиции противника”, – подписали авторы канала видео данного эпизода.