Летчик ВКС России, которого украинская разведка пыталась завербовать, рассказал требования вражеских спецслужб. По его словам сотрудники ГУР Украины, требовавшие от него угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3, также велели устранить экипаж самолета.

«Мне предложили их катапультировать принудительно, так сказать, гуманным способом устранить. То есть фактически убить», – рассказал российский пилот в эфире телеканала Россия-1.

По словам российского летчика, изначально украинские спецслужбы обещали ему 1 миллион долларов за совершение угона самолета, затем повысили обещанный гонорар до 3 миллионов долларов.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщил о попытках украинской разведки завербовать пилота ВКС России с целью угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Однако российский летчик сразу же доложил обо всем своему командованию и российским спецслужбам.

Российские военные вместе со спецслужбами взяли инициативу в свои руки и обманули украинскую разведку. Итог – нанесение сокрушительного удара по аэродрому ВСУ в Озерном.