В Сети появилось видеозапись, на которой российский военный летчик рассказал, как украинские спецслужбы пытались шантажом склонить его к сотрудничеству с ними. Эти кадры были опубликованы Центром общественных связей ФСБ России.

Российский пилот, чья личность не разглашается, а лицо скрыто маской и шлемом, рассказал, как с ним в Телеграм-канале связался неизвестный человек, подписанный именем «Павло». Сначала он начал угрожать пилоту расправой с его близкими родственниками. Затем предложил деньги в обмен за угон самолета и совершение диверсии на российском аэродроме.

Как сообщи представители ФСБ, пилот ВКС РФ не стал сотрудничать с сотрудниками ГУР Украины, пытавшимися завербовать в обмен на денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства. Для этого российский пилот должен был угнать Ту-22М3 и посадить его на территории Украины. За выполнение задания российскому летчику ГУР пообещало 3 миллиона долларов. Однако пилот ВКС РФ остался верен своей Родине и сообщил о поступившем предложении своему командованию и российским спецслужбам.

Российские военные вместе со спецслужбами взяли инициативу в свои руки и обманули украинскую разведку. Итог – нанесение сокрушительного удара по аэродрому ВСУ в Озерном.