Боевики ВСУ, засевшие в одной из квартир многоэтажного дома в Часовом Яре, чувствовали себя в полной безопасности. Однако российский десантник совершил серию сложнейших акробатических трюков на большой высоте и в одиночку взял позицию врага штурмом.

Военнослужащий 98-й бригады ВДВ перебросил тонкую и хлипкую дощечку с одного балкона на другой и перебрался по ней прямо в квартиру, которую облюбовали боевики ВСУ. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как доска трясется под бойцом, однако он продолжает идти вперед и достигает цели.

При этом, находясь на не очень прочем мостике, десантник открывает огонь по противнику и берет квартиру под свой контроль. Все это он проделал на верхних этажах, подвергая свою жизнь опасности. Но задуманное все же удалось воплотить.