Заместитель командира взвода артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Турист» рассказал РИА Новости, что на Херсонском направлении артиллерия противника несколько поутихла, так как у них не хватает снарядов, несмотря на военную помощь Запада.

«Больше сейчас работаем мы, нежели по нам», – подчеркнул «Турист».

Однако из-за нехватки артиллерийских снарядов, ВСУ более активно стали применять беспилотные летательные аппараты. Ха последний месяц количество дронов противника на херсонском направлении возросло в разы.

Западные средства массовой информации ранее сообщали, что снарядный голод ВСУ усугубляется очень быстрым износом артиллерийских установок западного производства. Ведь натовская техника не рассчитана на такую интенсивную работу. Дело в том, что снаряды одинакового калибра могут не подходить разным артустановкам. И об этом украинские солдаты узнают только во время боевых действий.