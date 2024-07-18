Средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации за прошедшие сутки было перехвачено 74 беспилотных летательных аппарата, 6 реактивных снарядов HIMARS, а также истребитель МиГ-29 украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Телеграм-канале ведомства.

По информации оборонного ведомства, российские зенитчики за прошедшие сутки перехватили украинский истребитель МиГ-29, 3 управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 6 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В акватории Черного моря за прошедшие сутки силами Черноморского флота было уничтожено 10 безэкипажных катеров ВС Украины. Также Воздушно-космические силы и ракетные войска нанесли массированный удар по тыловым объектам ВСУ в Харьковской, Киевской, Полтавской и Донецкой областях в ночь на 18-е июля.