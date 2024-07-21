Известный военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале рассказал о героизме экипажа истребителя Су-34. Летчики попали под удар зенитно-ракетного комплекса ВСУ, из-за чего самолет начал стремительно терять топливо, однако сумели выполнить поставленную перед ними задачу.

Истребитель-бомбардировщик должен был уничтожить позиции противника, когда в заднюю полусферу угодила зенитная ракета. Но экипаж решил продолжать выполнение задачи.

В результате Су-34 сбросил бомбы на намеченные цели, получил подтверждение их успешного поражения и только потом развернулся и отправился на аэродром. Несмотря на потерю топлива, летчики все же дотянули до взлетно-посадочной полосы и успешно приземлились.

За этот героический поступок они были награждены органами Мужества, самолет же подлежит ремонту и скоро снова будет громить вражеские войска.