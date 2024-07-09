Российские военнослужащие ликвидировали группу украинских операторов дронов, входящую в подразделение «Птицы Мадьяра» на правобережье Днепра. Причем это случилось из-за ошибки одного из украинских операторов. Такую информацию рассказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

По его словам, украинские операторы FPV-дронов засели в разных домах в населенном пункте Гавриловка, расположенном на правобережье Херсонской области. Боевики считали, что находятся в укрытии, но один из них совершил роковую ошибку – он вышел в Сеть, поэтому в итоге вся группа была обнаружена российской разведкой.

На протяжении нескольких дней российские разведчики выслеживали местонахождение всей группы. В итоге ВС РФ нанесли одновременно несколько сокрушительных ударов по месту базирования группы украинских операторов FPV-дронов. Общие потери убитыми и раненными составили порядка 20-ти человек.