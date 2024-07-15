Военный эксперт Кирилл Федоров разместил в своем Telegram-канале видео боевого применения ракеты Х-38. На кадрах видно, как она попадает в крышу двухэтажного дома, занятого боевиками ВСУ.

Разведчики установили, что в здании находятся украинские военные, после чего оно стало целью для ракеты Х-38. Этот боезаряд достаточно часто применяется для ударов по укрепрайонам, переправам, зенитно-ракетным комплексам и другим объектам противника. Его преимуществами являются возможность разгоняться до скорости в 2700 км/ч, а также поражать цели противника с большой дистанции.

Ракета полностью подтвердила свою эффективность и в этот раз. Она влетела в здание сквозь крышу и разорвалась внутри. Это привело к разрушению дома и ликвидации украинских военных.