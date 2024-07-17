Российская гимнастка, Олимпийская чемпионка 2020 года Ангелина Мельникова рассказала об источниках своих доходов. По словам гимнастки, основной свой доход она получает от спорта. Кроме того, ей приносит деньги участие в рекламе и различных мероприятиях. В качестве примера Мельникова назвала мастер-классы, спортивные уроки и прочее.

Гимнастка подчеркнула, что своим заработком полностью покрывает потребности на жизнь. Она рассказала, что имеет квартиру в Москве и Воронеже. Также является владелицей автомобиля.

На вопрос журналистов об Олимпийских играх в Париже, спортсменка отметила, что не планирует их смотреть, чтобы лишний раз не расстраиваться.

«Зачем? Лишний раз грустить? Сидеть на диване и смотреть, думая, что я могла бы быть там, но не поехала?» – рассказала Мельникова.

Ангелина Мельникова является Олимпийской чемпионкой 2020 года в командном многоборье. Также она взяла серебро в Играх в том же виде программы. Гимнастка завоевала титул абсолютной чемпионки на Чемпионате мира в 2021 году.