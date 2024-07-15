Журналистка “Ленты.ру” съездила на Курильские острова и пообщалась с местными жителями. Они рассказали, что не собираются менять место жительства и отлично обходятся без брендовых бутиков, ночных клубов и молодежных кафе.

Все это заменяют прогулки по чистому воздуху, поездки на море и на сопки, а также отдых на природе.

Корреспондент сообщила, что на Курилах действительно невероятно красивые природные виды и чистейший воздух, непривычный для жительницы мегаполиса. Но есть и большой минус – высокие цены на продукты.

Турецкие груши в регионе можно купить не дешевле 680 рублей, яблоки из Азербайджана обходятся в 440 рублей. Маракуйя из Китая стоит 180 руб. за одну штучку.

На каждом из островов имеется множество интересных достопримечательностей, поэтому они все же оставляют только самые приятные впечатления.