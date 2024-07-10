Российские крылатые ракеты «Калибр», запущенные в сторону Украины, пролетели над головами рыбаков. Соответствующие кадры с полетом ракет были опубликованы в Телеграм-канале «Военная хроника».

«Ничего необычного. Просто “Калибры” летят по своим делам на Украину», – подписали опубликованные кадры авторы Телеграм-канала.

На видео можно увидеть, как россияне решили порыбачить в море на нескольких лодках. При этом один из рыбаков решил снять процесс на видео. Во время съемки ракеты «Калибр» пролетели буквально над головами, ловивших рыбу, россиян.

Напомним, что максимальная дальность полета крылатых ракет «Калибр» равно 2600 километрам. При этом во время полета российская ракета разгоняется до скорости в 0,8 Махов, а во время удара по цели ускоряется до внушительных 2,9 Махов. Крылатая ракета во время полета к цели способна корректировать полет в зависимости от характера рельефа местности. Высота полета над поверхностью моря составляет всего 20 метров.