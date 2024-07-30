Исследование, проведенное сервисом OneTwoTrip, показало изменения в предпочтениях россиян при выборе отелей. Около половины опрошенных (43,7%) заявили, что всегда останавливаются в отелях во время поездок по России. Это на 6,1% больше, чем в прошлом году. Почти треть (27,5%) делают это довольно часто, и каждый пятый (19%) — иногда. Только 6,2% респондентов редко останавливаются в отелях.
Большинство путешественников (48,7%) не испытывали проблем с бронированием номеров. Однако 23,5% столкнулись с неприятностями, такими как несоответствие цены и качества или овербукинг.
Основные критерии выбора отеля:
1. Расположение — основной фактор для 81,7% путешественников.
2. Цена — решающее значение для 74,6% опрошенных.
3. Удобства в номере — важны для 63,4% респондентов.
Интерес к отзывам гостей вырос на 16% по сравнению с прошлым годом, что указывает на 49% респондентов. При выборе отеля также важны комфорт и обслуживание (46,3%), наличие питания (29,1%) и близость инфраструктуры (23,9%).
Проблемы, портящие впечатление от отеля:
1. Антисанитария — отталкивает 91,2% путешественников.
2. Неопрятные номера с плохим ремонтом — вызывают негатив у 79,3%.
3. Работа персонала — на третьем месте с 70,6%, показав рост на 6% за год.
Путешественники также указывают на проблемы с интернетом и качеством питания, значимость которых возросла по сравнению с прошлым годом. Меньше всего негатива вызывают долгое заселение и поведение других гостей.