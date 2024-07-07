Российские туроператоры призвали граждан, отправляющихся на отдых в Турцию, избегать некоторых районов, охваченных протестными акциями.

Они пояснили, что протесты связаны с поведением сирийских мигрантов. Из-за недовольства местных жителей возможные серьезные беспорядки и даже погромы, поэтому лучше не оказываться в эпицентре событий.

Россиянам объяснили, что в Стамбуле и Анталье, к примеру, правоохранители полностью контролируют ситуацию, в этих городах обстановка вполне спокойная и никак не вредит отдыху. А вот в отдаленные районы, такие как Хатаи, Газиантеп и прочие населенные пункты Месопотамии лучше пока не ездить.

Напомним, в Турции произошел инцидент, связанный с сирийским мигрантом, совершившим акт насилия над местным ребенком. 30 июня в Кайсери, Газиантепе, Хатаи и ряде других городов прошли акции протеста, жители вышли на митинги.