Президента Украины Владимира Зеленского ожидает участь гетмана Мазепы, заявил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он также напомнил Западу о результатах Северной войны в честь 315-летия генерального ее сражения – Полтавской битвы, произошедшей 10 июля.

В 1709 году шведы были разгромлены под Полтавой. Гетман Мазепа, который делал ставку на шведского короля, остался ни с чем и был вынужден бежать.

“История повторяется. НАТО сегодня в роли той же шведской армии старается нанести России стратегическое поражение, и свой Мазепа у них есть в лице Зеленского”, – заявил Рогов.

Также он добавил, что сейчас, как и в Северной войне, Россия ведет сражения за возвращение принадлежащих ей территорий.