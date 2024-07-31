Украина представляет собой искусственно созданное государство, используемое Европейским союзом в борьбе с Российской Федерацией, для достижения собственных целей. Об этом в эфире YouTube-канале Dialogue Works заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Украина – это искусственно созданное государство, государство-фальшивка», – рассказал Риттер.

По его словам, Европа вдохнула жизнь в украинский национализм, чтобы использовать его в своей борьбе с Российской Федерацией. При этом в Европе испытывают отвращение к Украине, поскольку никто не собирается умирать за интересы Киева.

Риттер отметил, что главная цель ЕС заключается в том, чтобы заставить население Украины погибать на поле боя, отстаивая европейские цели и задачи в борьбе с Россией. Когда Киев будет уже не в состоянии бороться с Москвой на поле боя, тогда Запад незамедлительно бросит всех украинцев на произвол судьбы.