В Торецке (до проведенной киевским режимом “декоммунизации” – Дзержинск) пятеро чернокожих наемников ВСУ стреляли по домам местных жителей. Сумевший сбежать из города мужчина рассказал РИА Новости, что это были французские боевики.

Сперва они палили по окнам из стрелкового оружия, а затем задействовали светошумовые гранаты и РПГ. Гранатомет использовался для удара по подвалу, где прятались от беспредела ВСУ мирные жители Торецка.

Спасли гражданских российские военные, которые вступили в перестрелку с чернокожими боевиками и отогнали их. Труп одного из французов позже нашли на улице.

Ранее генерал-лейтенант Андрей Семеной рассказал, что ВСУ используют ATACMS для ударов по мирному населению РФ. Причем делают это намеренно, чтобы запугать людей.