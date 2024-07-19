Западные страны все последнее десятилетие игнорировали проблему нехватки на складах боеприпасов, которые сейчас очень бы пригодились Украине. Это стало серьезной ошибкой, которая может предрешить ход конфликта.

Агентство Reuters отмечает, что производство боеприпасов на Западе осуществлялось в минимальных объемах, их качество также оставляло желать лучшего. Сейчас это сказывается, так как отправлять Украине по сути нечего. Страны НАТО опустошают склады, отдают Киеву остатки.

Возможность исправить эту ситуацию была, когда США закупили на сотни миллионов долларов производственное оборудование, предназначенное для ускорения изготовления снарядов. Но выяснилось, что есть еще одна проблема – невозможность быстро производить взрывчатку для боеприпасов.

Россия, в отличие от Запада, подобных проблем не испытывает. У нее все еще сохраняются запасы снарядов на складах. Кроме того, предприятия ВПК, работающие в три смены, постоянно наращивают выпуск боеприпасов, поэтому их вполне хватит до успешного завершения специальной военной операции.