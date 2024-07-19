Политика предыдущих администраций США в сфере развития собственного военно-промышленного комплекса (ВПК) привела к острой нехватке артиллерийских боеприпасов в рядах ВС Украины на поле боя. Об этом в своем материале сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывших военных чиновников из США, Украины и НАТО.

Автор материале отмечает, что до 2018 года в США практически не работали заводы по производству 155-миллиметровых боеприпасов, которые в настоящий момент украинская армия активно применят на фронте. При этом Вашингтон допустил целый ряд ошибок во время модернизации собственных оборонных предприятий.

После начала специальной военной операции одно из предприятий, осуществлявших импорт своей продукции в США для производства вооружений, перешло под контроль России. Таким образом, американский завод лишился поставщика критически важной продукции. Подобные ошибки предыдущих администраций США и привели к системному кризису в оборонной сфере.