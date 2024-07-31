Боевики спецотряда «Химик» Главного управления разведки (ГУР) Украины атаковали российскую авиабазу в Сирии. Об этом в своем материале со ссылкой на собственный источник в украинских спецслужбах сообщает издание «РБК-Украина».

По информации источника, боевики Главного управления разведки Украины провели специальную операцию, во время которой нанесли серию ударов по авиабазе армии России «Кувейрес», расположенной в окрестностях Алеппо. Автор материала отмечает, что боевики ГУР из состава спецотряда «Химик» уничтожили систему РЭБ российской армии, а затем использовали беспилотные летательные аппараты для нанесения серии ударов.

Ранее представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в эфире украинских СМИ заявил о причастности Киева к организации атаки на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали. По его словам, Главное управление разведки Украины предоставили повстанцам-туарегам разведывательные данные, которые помогли им устроить засаду на бойцов ЧВК «Вагнер».